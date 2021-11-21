مسؤول مغربي سابق يدين قرار بريطانيا اعتبار 'حماس' منظمة ارهابية

العالم-فلسطين

جاء ذلك في تغريدة نشرها العثماني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أرفقها بصور من قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين.

وكتب العثماني: "قرار حكومة بريطانيا تصنيف حماس منظمة إرهابية يناقض موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوربية، وهو انحياز للاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن القرار "لقي انتقادات حتى من شخصيات بريطانية".

وأكد أن "مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المحتلة"، موجه تحيته للحركة قائلا: " فتحية لحماس ولكل الشعب الفلسطيني".

وكموقف عدائي ضد الشعب الفلسطين أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" عن توجه بريطاني لتغيير السياسة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر إدراج اسمها ضمن "المنظمات الإرهابية".

ودانت خارجية السلطة الفلسطينية، الخطوة البريطانية، معتبرة إياه "اعتداء غير مبرر" على الشعب الفلسطيني و"رضوخا للضغط الإسرائيلي".

كما دانت الخطوة فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع "حماس".