الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول مغربي سابق يدين قرار بريطانيا اعتبار 'حماس' منظمة ارهابية

مسؤول مغربي سابق يدين قرار بريطانيا اعتبار 'حماس' منظمة ارهابية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الحكومة المغربية السابقة سعد الدين العثماني، قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية"، بأنه "انحياز  للاحتلال الإسرائيلي".

العالم-فلسطين

جاء ذلك في تغريدة نشرها العثماني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أرفقها بصور من قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين.

وكتب العثماني: "قرار حكومة بريطانيا تصنيف حماس منظمة إرهابية يناقض موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوربية، وهو انحياز للاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن القرار "لقي انتقادات حتى من شخصيات بريطانية".

وأكد أن "مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المحتلة"، موجه تحيته للحركة قائلا: " فتحية لحماس ولكل الشعب الفلسطيني".

وكموقف عدائي ضد الشعب الفلسطين أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" عن توجه بريطاني لتغيير السياسة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر إدراج اسمها ضمن "المنظمات الإرهابية".

ودانت خارجية السلطة الفلسطينية، الخطوة البريطانية، معتبرة إياه "اعتداء غير مبرر" على الشعب الفلسطيني و"رضوخا للضغط الإسرائيلي".

كما دانت الخطوة فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع "حماس".

روابط ذات صلة

غضب مواقع التواصل ضد قرار لندن اعتبار حماس منظمة ارهابية

مواقع التواصل ضد قرار لندن اعتبار حماس منظمة ارهابية

حزب الله يدين قرار بريطانيا ضد حركة 'حماس'

حظر حركة حماس..خدمة بريطانية لكيان الإحتلال  

هيئة العمل الفلسطيني: تصنيف 'حماس' إرهابية يمس جميع الفصائل

'هنية': قرار بريطانيا عديم الجدوى ولن يؤثر على نضالنا وشعبنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد وإصابة 4 يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة

العامري: قدمنا للاتحادية ادلة كافية تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات

إصابات في بوركينا فاسو إثر تظاهرات ضد مرور رتل عسكري فرنسي

من هو الشهيد الفلسطيني الذي نفذ العملية البطولية في القدس؟

إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

العصائب.. العد والفرز اليدوي الشامل سيكون صادما ومزلزلا