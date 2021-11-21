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العامري: قدمنا للاتحادية ادلة كافية تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات

العامري: قدمنا للاتحادية ادلة كافية تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، إن تحالفه قدّم الى المحكمة الاتحادية أدلة كافية لالغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في العاشر من شهر اكتوبر / تشرين الاول الماضي.

العالم-العراق

جاء ذلك خلال زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مساء امس السبت، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي كل على حدة في العاصمة بغداد "لمناقشة التطورات السياسية وملف التلاعب بنتائج الانتخابات"، بحسب بيان لمكتب العامري.

واكد العامري والعبادي وعلاوي على "ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".

من جانبه اوضح العامري وفقا للبيان ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".

وكان تحالف الفتح قدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى.

ولا زال المئات من أنصار تحالف الفتح وقوى سياسية أخرى مستمرين باعتصاماتهم أمام بوابتي المعلق والتخطيط في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على "التزوير" في الانتخابات.

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