العراق يعلن القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه اراضيه

العالم-العراق

وذكر بيان للخلية، أنه "استنادا لمعلومات كتيبة استطلاع الفرقة 15 وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة 71 والتي اكدت وجود تحرك لمجموعة اشخاص بالجانب السوري وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية التي اوضحت تلك التحركات وتوجه المجموعة باتجاه اراضينا عبر قرية منيف الفيصل التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود غربي نينوى، قامت قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين للمتسللين في القرية المشار اليها والقبض عليهم وعددهم 6 اشخاص".

واضاف ان "هؤلاء يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا العراق بطريقة غير مشروعة الى سوريا"، لافتا الى انه "جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".