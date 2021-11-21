الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يعلن القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه اراضيه

العراق يعلن القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه اراضيه
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاحد، القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه غرب محافظة نينوى شمال العراق.

العالم-العراق

وذكر بيان للخلية، أنه "استنادا لمعلومات كتيبة استطلاع الفرقة 15 وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة 71 والتي اكدت وجود تحرك لمجموعة اشخاص بالجانب السوري وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية التي اوضحت تلك التحركات وتوجه المجموعة باتجاه اراضينا عبر قرية منيف الفيصل التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود غربي نينوى، قامت قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين للمتسللين في القرية المشار اليها والقبض عليهم وعددهم 6 اشخاص".

واضاف ان "هؤلاء يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا العراق بطريقة غير مشروعة الى سوريا"، لافتا الى انه "جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

روابط ذات صلة

اعتقال 8 متسللين من سوريا حاولوا دخول العراق غربي نينوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مقتل حاخام اسرائيلي في عملية القدس الفدائية

أنباء عن وفاة محمد بن نايف في سجنه وسط تكتم سعودي

في اليوم العالمي للطفل.. 'أميركا تقتل الطفل اليمني'

مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه النرويجي أولي سولشاير

لبنان.. المرابطون تبارك عملية القدس الفدائية

الشيخ قبلان: ما يجري الآن هو حرب يهدف انهاء وجود لبنان