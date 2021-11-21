ابرام اتفاقية ممر الخليج الفارسي - البحر الأسود بين إيران وأذربيجان قريباً

العالم - ايران

وقال رستم قاسمي، خلال لقاء نائب رئيس وزراء أذربيجان، نأمل في إزالة العقبات بين البلدين وسنعمل على زيادة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف، أحد الموضوعات التي نناقشها اليوم هو بناء جسر استاراتشاي الحدودي بين البلدين. كما يعتبر مشروع سكة ​​حديد رشت - أستارا مهما أيضا لإيران وأذربيجان كجزء من الممر الدولي.

وأشار وزير الطرق إلى اجراء مباحثات حول قطار نقل الركاب نخجوان- مشهد، منوها الى أن التعاون في النقل البري والعبور سيكون أحد مواضيع الاجتماع الخاص اليوم مع نائب رئيس وزراء أذربيجان.

وأضاف: ستجرى مباحثات بين البلدين بخصوص اتفاقية ممر الخليج الفارسي - البحر الأسود.. نحاول تجهيز هذه الاتفاقية للتوقيع قبل انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين، أي خلال الشهرين القادمين.

ولفت الى ان ايران تمتلك تقنيات جيدة ويمكنها صناعة الشاحنات والحافلات في أذربيجان، وقال: مستعدون لمشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ المشاريع العمرانية في أذربيجان.

وأكد وزير الطرق أن علاقاتنا مع أذربيجان كانت وستبقى أخوية، قائلا: إننا نوسع هذه العلاقات كل يوم، وزيارة نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني إلى إيران دليل على ذلك.