في اليوم العالمي للطفل.. 'أميركا تقتل الطفل اليمني'

العالم - نبض السوشيال

فمنذ انطلاق العدوان على اليمن، تعرّض الأطفال هناك لانتهاكات عديدة، استأصلت حقهم بالحياة، ومعظم الحقوق الأخرى التي يتمتعون بها، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن تعليم 3.7 مليون طفل على المحك بعد تدهور النظام التعليمي الهش أصلاً، وتدمير المؤسسات التعليمية الذي أدى إلى بقاء نحو مليوني طفل خارج المدارس.

كما يعاني الأطفال في اليمن من سوء التغذية المرتفع، الذي حرم 85% من الأطفال من الوصول إلى الحد الأدنى المقبول من الغذاء الذي يحتاجونه لأجل بقائهم على قيد الحياة ونموهم وتنميتهم، حيث يُقدّر عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بحوالي مليوني حالة ممن هم دون الخامسة، منهم 360.000 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم، وفق ما أظهرته تقارير دولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت الشهر الماضي، أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم، فالأمراض أوصلت نسبة كبيرة من السكان إلى شفا الموت، مشيرة إلى إصابة نحو 700 ألف بمرض الكوليرا، ويشكّل الأطفال دون سن الخامسة نحو 25% من هذه الحالات.

ناهيك عن سقوط آلاف الضحايا الأطفال شهداء وجرحى بصورة مباشرة بالقصف والقتال والاقتتال منذ بداية العدوان على اليمن، حتى ان تحالف العدوان ارتكب اكثر من مجزرة بحق اطفال مدارس ابرياء.

وفي هذا السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناسبة، واستنكروا جرائم تحالف العدوان على اليمن، والتي تحدث بدعم اميركي وصمت من قبل المجتمع الدولي، وغردوا بصورة واسعة حت وسم #امريكا_تقتل_الطفل_اليمني والذي تصدر قائمة "ترند" في اليمن.

عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي دعا في تغريدة له على موقع تويتر الشعب اليمني وجميع الاحرار في العالم بهذه المناسبة ى التفاعل بشكل واسع مع هاشتاغ #امريكا_تقتل_الطفل_اليمني لفضح هذا العدوان والمشرفين عليه.

حساب "عاشق اليمن الغالي" اعتبر أن الولايات المتحدة الاميركية هي من تنشر الحروب والإرهاب في كل العالم، مشيرا الى تصريحات وزير الدفاع الإمريكي الأخير.

فيما كتب غازي معجم على تويتر قائلا: ستسألون يوماً إذٍ عن دماء الأطفال التي سفكت في اليمن، فالله شاهد على ظلم العالم وهو المنتقم الجبار.

اما حساب "الابرقي اليمني" فأكد أنه "لتهدم بيت الله الحرام حجراً حجراً أهون من إراقة دم مسلم"، قائلا: "لكم الله يا شعب اليمن المظلوم والله إن دماء اطفالنا وشيوخنا ونسائنا سوف تسقط عروشكم وكبرياكم ياال سعود مردخاي".

"يمن الإيمان والحكمة" ذكَّرَ بأن الطفل اليمني له الحق في الحياة والحلم بغد افضل كأي طفل في العالم، لا ان تقتلة الاسلحة الامريكية.

احمد العزي اشار الى ان أطفال اليمن لا يحلمون بأكثر من حياة طبيعية، وبأن أمنيتهم اليومية ألا يخطف الطيران الأمريكي أباءهم وأمهاتهم.

حساب "قلم الهجوم" استذكر مأساة اطفال اليمن الذين قتلتهم "الانسانية المزعومة برعاية المجرم والمنفذ وهي الولايات المتحدة".

الاجرام الاميركي ليس جديدا في هذا العالم.. لقد ارتكبت اميركا منذ قيامها وتأسيسها اكبر وابشع واقذر الجرائم وبدم بارد.. ولسخرية الاقدار انها ترمي باللائمة على غيرها وتنعتهم بالارهابيين!