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هل الاتفاق السوداني الحاصل قادر على إنهاء الأزمة الحقيقية في السودان؟

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد امية يوسف حسن مدير مركز السودان لحقوق الانسان الى أنه من المبكر جدا التحدث عن إنهاء الأزمة في السودان الآن، حيث تبقى جميعها تكهنات سياسية، لكن ممكن ان يعتبر الاتفاق بداية حقيقية لحل الأزمة بسبب ذهابه الى مطلب أساسي من مطالب الشارع السوداني بعودة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول آخر التطورات السياسية في السودان أشار أمية إلى أن مطلب إعادة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، كان مطلبا سودانيا داخليا وخارجيا من قبل القوى الدولية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف أمية ان هذا الاتفاق يعتبر بداية حقيقية للذهاب الى تسوية حقيقية بين القوى العسكرية والمدنية لتأسيس انتقال ديمقراطي حر في السودان.

وكانت وقعت الاطراف السودانية، الاتفاق السياسي الذي نص على أن يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية.

ونص الاتفاق ايضا على إلغاء قرار إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وانشاء جيش موحد. بالاضافة الى العمل سويا على معالجة وضع شرق السودان في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق. وينص الاتفاق ايضا على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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