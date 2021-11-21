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السودان مراسم توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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