محكمة تحطم الطائرة الأوكرانية تعقد جلسة لها في طهران

العالم - إيران

وأعلنت السلطة القضائية هذا الخبر مؤكدة أنه وفي بداية جلسة المحكمة، أعرب القاضي عن تعازيه لضحايا الرحلة PS752، وطلب المغفرة من الله لهم، مؤكداً: تمت مراعاة جميع قواعد الإجراءات الجنائية في هذا الملف، واعتبرت هيئة المحكمة أن القضية باتت جاهزة لطرحها في المحكمة، وتم إخطار جميع أولياء الضحايا بجلسة الاستماع ووقتها وتم إبلاغهم بأنه يمكنهم حضور الجلسات وتقديم الشكوى إذا رغبوا.

وقال القاضي كذلك: إن تركيز المحكمة ينصب على مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة والنظر في القضية الحالية بصورة عادلة وشفافة وصريحة وحاسمة، ونأمل أن نتمكن بعون الله ومساعدة وعائلات الضحايا من معالجة هذا الملف بدقة وسرعة وجدية، ونصدر الحكم اللازم.

وبعد جلسة المحكمة تمت تلاوة الفصل الأول من لائحة الاتهام بأمر من القاضي.

ومثل عشرة متهمين من مختلف الرتب العسكرية أمام هذه المحكمة.

وأثناء تلاوة لائحة الاتهام ذكر ممثل النيابة أسماء المتهمين ولخص الشكوى وأقوال المدعين ضدهم.

واستمر في قراءة أقوال المدعين في القضية، معربا عن مطالبهم وقال: "إن التحقيق الشامل والنزيه للمحكمة العسكرية لكشف الحقيقة، وتحديد المسبيين وإنزال أشد العقوبة على أساس نوع مسؤوليتهم، وملاحقة الأفراد والعناصر الذين عطلوا اكتشاف الحقيقة من خلال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الحادث؛ وتحديد ومقاضاة ومعاقبة من حاولوا سرقة ممتلكات الضحايا هي العناصر التي لحظتها المحكمة في هذا الملف.

وأثناء قراءة لائحة الاتهام، أعرب بعض أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية وعدد من محاميهم عن آرائهم بشأن المحاكمة، قائلين إن القضية معيبة لأنه لم يتم تبليغهم ومحاميهم بها بعد الإعلان عن رأي الخبراء في هذا الملف.

في هذا القسم أوضح القاضي للمدعين ومحاميهم: إحتجاجكم وارد، ولهذا السبب أحالت المحكمة جزءاً من القضية إلى النيابة لتصحيح الخلل.

ثم قال بعض المحامين وأهالي الضحايا إنهم يعترفون بهذه المحكمة، معربين عن أملهم للإجراء الذي قامت به المحكمة بإحالة جزء من الملف إلى النيابة لتصحيح الخلل.

ورد القاضي أيضًا على ادعاء بعض محامي عوائل الضحايا الذين قالوا إنهم قد قرأوا لائحة الاتهام فقط ولم يقرأوا مجلدات الملف: خلال فترتين مدة كل منهما 10 أيام، منحت المحكمة الفرصة للمدعين ومحاميهم لتقديم اعتراضاتهم على أوجه القصور في الملف، كما أنه تم دعوة محامي الضحايا للذهاب إلى فرع المحكمة لمطالعة الملف، وإن لم يفعلوا ذلك، فلا يمكن أن يعزى ذلك إلى قصور المحكمة.

وخلال جلسة المحكمة هذه، استمع القاضي لأقوال وشكاوى المدعين ومحاميهم لأكثر من ساعتين، ولم تكن هناك أي قيود على سماع أقوال المدعين ومحاميهم والمتهمين ومحاميهم.

وفي الجزء الأول من لائحة الاتهام، قال ممثل المدعي العسكري في طهران: قدم 103 شخصاً من عوائل الضحايا أو محاميهم شكاوى لدى مكتب المدعي العام.

في نهاية الجلسة، أعلن القاضي أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة التالية للمحكمة في وقت لاحق.