'غير موجود في كل الملفات'.. برلماني أردني يسأل علنا: أين رئيس الوزراء؟!

العالم - الأردن

وتحت عنوان “أين الرئيس”، كتب العتوم: “في ملف الفتنة رئيس الوزراء غير موجود.. في ملف مستشفى السلط رئيس الوزراء غير موجود… في الملف الاقتصادي غير موجود.. خطة للحكومة الرئيس غير موجود.. وعود الحكومة الرئيس غير موجود”

وأشار العتوم إلى غياب رئيس الوزراء عن ملفّات الاصلاح السياسي والتي جرى توكيلها للجنة ملكية لم يكن للحكومة علاقة بها غير تقديم توصياتها الى مجلس النواب كما أقرتها اللجنة، فقال: “في ملف الاصلاح السياسي الرئيس غير موجود.. في ملف الاصلاح الاداري الرئيس غير موجود.. في الملف الداخلي الرئيس غير موجود”.

وتابع: “في ملف السياسة الخارجية الرئيس غير موجود.. في الملف الاعلامي هو غير موجود.. في الملف الانساني او الاجتماعي او العلاقات العامة كذلك فهو غير موجود”.

واختتم العتوم منشوره بالقول: “بعد كلّ ذلك، إذا أردت التفاهم مع الرئيس، فإن الحاجب غير موجود”.