الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'غير موجود في كل الملفات'.. برلماني أردني يسأل علنا: أين رئيس الوزراء؟!

'غير موجود في كل الملفات'.. برلماني أردني يسأل علنا: أين رئيس الوزراء؟!
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

وجه النائب الأردني زيد العتوم تساؤلات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي حول “اختفاء” رئيس الوزراء عن كافة الملفات الحساسة التي تطرأ على الساحة الوطنية، قائلا إنه غائب وغير موجود في جميع تلك الملفات.

العالم - الأردن

وتحت عنوان “أين الرئيس”، كتب العتوم: “في ملف الفتنة رئيس الوزراء غير موجود.. في ملف مستشفى السلط رئيس الوزراء غير موجود… في الملف الاقتصادي غير موجود.. خطة للحكومة الرئيس غير موجود.. وعود الحكومة الرئيس غير موجود”

وأشار العتوم إلى غياب رئيس الوزراء عن ملفّات الاصلاح السياسي والتي جرى توكيلها للجنة ملكية لم يكن للحكومة علاقة بها غير تقديم توصياتها الى مجلس النواب كما أقرتها اللجنة، فقال: “في ملف الاصلاح السياسي الرئيس غير موجود.. في ملف الاصلاح الاداري الرئيس غير موجود.. في الملف الداخلي الرئيس غير موجود”.

وتابع: “في ملف السياسة الخارجية الرئيس غير موجود.. في الملف الاعلامي هو غير موجود.. في الملف الانساني او الاجتماعي او العلاقات العامة كذلك فهو غير موجود”.

واختتم العتوم منشوره بالقول: “بعد كلّ ذلك، إذا أردت التفاهم مع الرئيس، فإن الحاجب غير موجود”.

روابط ذات صلة

الحكومة الاردنية تعلنها رسميا لأول مرة..'البلاد دخلت الموجة الثالثة للفيروس'

لماذا يشجّع ملك الأردن مواطنيه على الالتحاق بـ'العمل الحزبي'؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل سيخرج السودان من أزمته بعد توقيع الاتفاق السياسي؟

موسكو تندد بالهستيريا التي تثيرها واشنطن حول اوكرانيا

بغداد تكشف عن حلول جديدة لمعالجة مشكلة البطالة

بالفيديو.. استمرار أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية

مواجهات ايران وأميركا في الخليج الفارسي واتفاق سودان الجديد بين رفض والشك

استمرار التبريكات في لبنان بعملية القدس البطولية