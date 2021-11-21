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"طالبان" تحظر برامج تلفزيونية "تتعارض مع الشريعة الإسلامية"

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدعوة والإرشاد بحكومة حركة "طالبان" الأفغانية منع بث برامج تلفزيونية "تتعارض مع الشريعة الإسلامية"، حسبما جاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد.

العالم - افغانستان

وأوضح البيان، أن الحظر يشمل البرامج الترفيهية والمسلسلات التي تصور الأنبياء أو الصحابة وأي أفلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية (بما في ذلك مسلسلات تلفزيونية بمشاركة نساء)، إضافة إلى وجوب ارتداء الصحفيات العاملات في الإعلام التلفزيوني الحجاب الإسلامي.

وورد في البيان، أنه "لا يجوز لوسائل الإعلام التلفزيونية بث أي أفلام تتعارض مع مبادئ الشريعة والقيم الأفغانية وكذلك تلك التي تنشر الثقافة والتقاليد الأجنبية في المجتمع الأفغاني وتسبب الفجور في المجتمع"​​​.

وأضافت وزارة الدعوة والإرشاد (وزارة شؤون النساء سابقا) أن الحظر بشمل أيضا "بث البرامج الكوميدية والترفيهية بشكل من شأنه إهانة القيم الدينية أو كرامة الإنسان والمسلسلات التي تصور الأنبياء أو الصحابة والدراما".

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