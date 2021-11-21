الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة أطباء السودان: وفاة شخص جراء جرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات أم درمان

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العيش في المدن الملوثة يزيد أعراض كورونا!

بالفيديو.. تونس تواجه أزمة اقتصادية خانقة وحالة إنعدام الاستقرار

"طالبان" تحظر برامج تلفزيونية "تتعارض مع الشريعة الإسلامية"

بالفيديو.. "لأول مرة في تاريخه".. أحد أكبر أنهار المغرب عاجز عن بلوغ مصبه

18% من المصالح التجارية لدى الاحتلال تعرضت لهجمات سيبرانية خلال 9 أشهر

المندوب الروسي يغرد بشأن محادثات فيينا القادمة