سوريا وباكستان توقعان اتفاقية تعاون بالمجال الثقافي التربوي

العالم - سوریا

وقال القائم بأعمال سفارة سوريا في إسلام آباد السفير مازن عبيد في تصريح لـ سانا أن الوزير طباع وصل صباح اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد وعلى جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون في المجال الثقافي التربوي بين سورية وباكستان.

وأشار السفير عبيد إلى أن توقيع الاتفاقية سيتم يوم غد الإثنين في وزارة التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستانية.

ولفت السفير عبيد إلى أن وزير التربية سيلتقي في سياق زيارته عدداً من المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخصوصاً بالمجال التربوي والثقافي وسبل تطويرها.