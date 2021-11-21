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العراق يجدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

العراق يجدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

جددت وزارة الخارجية العراقية، موقف البلاد الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، فيما أشارت إلى أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع "إسرائيل".

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "نجدد موقف وزارة الخارجية، كما عُرف عنها، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع "اسرائيل"، وأن الموقف الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه".

وأضاف، أن موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع "اسرائيل".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في مؤتمر حوار المنامة، كما الحال في جميع المحافل الدولية، حقَّ الشعب الفلسطيني ورفض جميع اشكال مسألة التطبيع".

وتابع أن "ما نقلته وسيلة اعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة اخرى جرى دونَ التأكد من صحتها، لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بـ"لا للتطبيع"، سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة".

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