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الأوروبي يحثّ بريطانيا على التوصل لاتفاق حول ايرلندا الشمالية

الأوروبي يحثّ بريطانيا على التوصل لاتفاق حول ايرلندا الشمالية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

حثّ الاتحاد الأوروبي الأحد المملكة المتحدة على المضي قدماً باتجاه المقترحات التي قدمتها دول التكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ بروتوكول ايرلندا الشمالية الملحق باتفاق بريكست.

العالم - اوروبا

وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شفتشوفيتش: "آمل أن تتخذ المملكة المتحدة الآن خطوة كبيرة تجاهنا"، مشيراً إلى "المقترحات الطموحة" التي قدمها الاتحاد الأوروبي.

وتنص هذه المقترحات التي تم تقديمها الشهر الماضي، وفقاً لبروكسل، على تخفيض الضوابط الجمركية المنصوص عليها في البروتوكول بنحو 80 %.

وقال شفتشوفيتش "أنا متأكد من أنه إذا ضاعف اللورد (ديفيد) فروست" الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست "والمملكة المتحدة جهودهما وتوصلا إلى إيجاد أرضية توافقية، فيمكننا حل جميع القضايا العالقة".

ولا تزال لندن تهدد بتفعيل مادة وقائية في الاتفاقية تنص على تعليق بعض البنود في حال حدوث اضطرابات كبيرة، مما يثير مخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحذر شفتشوفيتش الجمعة من أن بروتوكول ايرلندا الشمالية واتفاقية التجارة الحرة بين لندن والاتحاد الأوروبي "مترابطان بشكل جوهري".

يتيح اتفاق التجارة المبرم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لبريطانيا تصدير منتجاتها بدون رسوم جمركية أو تحديد حصص إلى السوق الأوروبية الضخمة.

ويبقي البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية العام مقاطعة إيرلندا البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة عمليا.

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