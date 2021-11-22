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مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في محيط نابلس

مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في محيط نابلس
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين مساء الأحد، عشرات المركبات الفلسطينية في عدد من الطرقات الرئيسية في محافظة نابلس في شمال الضفة الغربية .

العالم-فلسطين

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية ان المستوطنين تجمعوا على حاجز زعترة حوارة وحومش وقلقليه احتجاجا على مقتل مستوطن وإصابة آخرين بالقدس وبدأوا بمهاجمة المركبات الفلسطينية على المحاور الرئيسية للطرقات بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي" .

واضاف دغلس" أن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات الفلسطينية بعد رشقها بالحجارة ".

وعرف منهم سيارة المواطن هاني محمود كساب من قرية قريوت حيث تم مهاجمته من قبل المستوطنين على طريق جالود قصرة نابلس .

وتكسير سيارة الشاب ايمن سمارة من بلدة قريوت من قبل المستوطنين على طريق قصرة .. جالود ومحاولة إصابته وملاحقته. إضافة إلى رشق سيارات ومركبات فلسطينية على طريق حومش وطريق نابلس رام الله .

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