باقري كني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخضع لأي ضغوط سياسية

العالم - ايران

واضاف كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحادثات النووية ، علي باقري الیوم الاثنین في تصريح خاص لقناة الجزيرة : لا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر و لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي.

وشدد على ضرورة التركيز على جدية محادثات فيينا ، قائلا: تركيزنا ينصب على رفع العقوبات الجائرة.

وصرح : سنواصل أنشطتنا النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي ونريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع العقوبات وتوفير ذلك في محادثات فيينا.

وبشأن الأوضاع في المنطقة قال: ان قضايا المنطقة تناقش بين دول المنطقة فقط.