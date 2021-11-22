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باقري كني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخضع لأي ضغوط سياسية

باقري كني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخضع لأي ضغوط سياسية
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تحافظ على طبيعتها الفنية وألا تخضع لأي ضغوط سياسية.

العالم - ايران

واضاف كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحادثات النووية ، علي باقري الیوم الاثنین في تصريح خاص لقناة الجزيرة : لا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر و لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي.

وشدد على ضرورة التركيز على جدية محادثات فيينا ، قائلا: تركيزنا ينصب على رفع العقوبات الجائرة.

وصرح : سنواصل أنشطتنا النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي ونريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع العقوبات وتوفير ذلك في محادثات فيينا.

وبشأن الأوضاع في المنطقة قال: ان قضايا المنطقة تناقش بين دول المنطقة فقط.

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