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دولتان عربيتان والولايات المتحدة تبرم مع الاحتلال مذكرة تفاهم بشأن المناخ

دولتان عربيتان والولايات المتحدة تبرم مع الاحتلال مذكرة تفاهم بشأن المناخ
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر خبرية قرب ابرام مذكرة تفاهم لمكافحة ازمة المناخ بين الاحتلال الاسرائيلي والاردن والامارات والولايات المتحدة على هامش جناح الامارات في معرض "اكسبو".

العالم-الاردن

المصادر رجحت ان يوقع المذكرة وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجر، والمبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ، جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر و وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار .

وقالت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار: "الاتفاقية التي سنوقعها هي خطوة تاريخية في الكفاح الإقليمي ضد آثار أزمة المناخ، وهذا بعد أشهر من العمل الجاد جنبا إلى جنب مع شركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"حسب تعبيرها.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل البلدان معا لإيجاد حلول للتكيف ومكافحة آثار أزمة المناخ هذه، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد.

وسيعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ل"إسرائيل"، بينما ستعمل "إسرائيل" على تحلية المياه للأردن.

المصدر: روسيا اليوم

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