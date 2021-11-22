تجمع ثان لاهالي جهارمحال وبختياري بخصوص قضايا المياه 

العالم - ايران

واشار المجتمعون في هذا التجمع ، إلى جفاف معظم الينابيع والآبار والقنوات المائية والأنهار الموسمية في هذه المحافظة ونضوب نهر "زاينده رود" ، مطالبين بإلغاء تنفيذ مشاريع نقل المياه من جهارمحال وبختياري.

وانتهى التجمع الذي بدا في الساعة التاسعة والنصف وأقيم لمتابعة مشاكل المياه في جهارمحل وبختياري في الساعة 11:30 بقراءة بيان.

وطالب الأهالي في هذا البيان بتنفيذ القانون في منطقة مصب مياه زاينده رود ، بالنظر إلى الظروف القائمة ، وتنفيذ المخططات القانونية للمياه في المحافظة ، داعين المسؤولين الى متابعة موضوع حل مشاكل الناس.