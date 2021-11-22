ايران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر.. وخيارات الرافضين لاتفاق البرهان- حمدوك

العالم- خاص بالعالم

وقالَ المتحدثُ باسمِ الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ طهران تطالبُ بضمانات أميركية واضحةٍ وملموسة بشأنِ إلغاءِ اجراءاتِ الحظر، داعياً الولاياتِ المتحدة الى العودة للطريق الصحيح، والإذعان بأنها المُقصِّرةُ الوحيدة.

هذا ويزور المديرُ العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران لبحث النقاطِ الخلافية بين الطرفين.



وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تأكيد رئيسُ الوزراء عبد الله حمدوك أنه سيكونُ له كاملُ الاستقلاليةِ في تشكيلِ حكومةِ كفاءاتٍ وطنية. فيما أفرجت السلطات السودانية عن بعضِ السياسيين الذين كان تم توقيفُهم الشهرَ الماضي.

ياتي ذلك بعد يومٍ من توقيعِ قادةِ الجيش السوداني اتفاقاً مع عبد الله حمدوك يقضي بتشكيلِ حكومةِ كفاءات. في المقابل رفضَ تجمعُ المهنيين الاتفاقَ، ورأى فيه خيانةً للسودانيين، مشدداً على الاستمرار بالاحتجاجات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.