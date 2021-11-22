الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

ايران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر.. وخيارات الرافضين لاتفاق البرهان- حمدوك

ايران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر.. وخيارات الرافضين لاتفاق البرهان- حمدوك
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... تأكيد طهران أنها ستذهبُ الى مفاوضاتِ فيينا بإرادةٍ قوية، وستركزُ على إلغاءِ الحظر عن الشعب الايراني.

العالم- خاص بالعالم

وقالَ المتحدثُ باسمِ الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ طهران تطالبُ بضمانات أميركية واضحةٍ وملموسة بشأنِ إلغاءِ اجراءاتِ الحظر، داعياً الولاياتِ المتحدة الى العودة للطريق الصحيح، والإذعان بأنها المُقصِّرةُ الوحيدة.

هذا ويزور المديرُ العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران لبحث النقاطِ الخلافية بين الطرفين.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تأكيد رئيسُ الوزراء عبد الله حمدوك أنه سيكونُ له كاملُ الاستقلاليةِ في تشكيلِ حكومةِ كفاءاتٍ وطنية. فيما أفرجت السلطات السودانية عن بعضِ السياسيين الذين كان تم توقيفُهم الشهرَ الماضي.

ياتي ذلك بعد يومٍ من توقيعِ قادةِ الجيش السوداني اتفاقاً مع عبد الله حمدوك يقضي بتشكيلِ حكومةِ كفاءات. في المقابل رفضَ تجمعُ المهنيين الاتفاقَ، ورأى فيه خيانةً للسودانيين، مشدداً على الاستمرار بالاحتجاجات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

مسؤول ايراني: سنواصل أنشطتنا ونطورها وفق الاتفاق النووي

باقري كني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخضع لأي ضغوط سياسية

حمدوك: من ضمن أسباب عودتي المحافظة على المكاسب الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-11-2021

بالفيديو.. لحظة إصابة نجم نادي مارسيليا بزجاجة في وجهه

شاهد..تداعيات اتفاق البرهان وحمدوك على المشهد السوداني

انطلاق تدريبات "العقبة" العسكرية بين مصر والأردن

مسؤول بمشفى دمشق يعلق على انتشار كورونا والفطر الاسود

في تصريح لقناة "العالم"؛ قاسمي: ايران لديها فرص جيدة في مجالات الترانزيت والسكك الحديدية