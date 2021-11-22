مدير عام الوكالة الدولية يصل الى طهران

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للانباء، ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصل ليل الاثنين الى طهران بهدف اجراء مباحثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" ووزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، حيث استقبله المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي فور وصوله الى البلاد.

ومن أهم محاور المفاوضات التي ستجري في طهران هي وضع إطار محدد للتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر ان يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح غد الثلاثاء برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومن ثم وزير الخارجية لبلادنا.