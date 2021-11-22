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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يصل على رأس وفد الى طهران للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية في ايران

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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