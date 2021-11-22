شبكة "سحر" تطلق قناة خاصة بافغانستان

العالم - ايران

وبحسب مراسل وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون ؛ فقد قال السيد أحمد نوروزي في الحفل الختامي الاول لمهرجان المنتجات التلفزيونية والإذاعية لشبكة سحر: استطاعت شبكة سحر أن تلعب دورها كشبكة أم انبثقت منها العديد من الشبكات في السنوات الأخيرة .

وتابع قائلا : شبكة سحر هي مكان إنتاج برامج مبدعة وكان لها أداء مقبول.

واضاف: شبكة سحر اتخذت قرارا استراتيجيا خلال رئاسة الدكتور جبلي وهو انشاء قناة افغانستان. المتابعة الجادة لرئيس جهاز الاعلام الوطني ادت الى تسريع وتيرة إطلاق وفتح هذه القناة أسرع.

وقال السيد نوروزي: نحن نعتبر هذا المهرجان فأل خير ويبدو أنه سيساعد في جعل الإنتاج أكثر ديناميكية.