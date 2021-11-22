الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شبكة "سحر" تطلق قناة خاصة بافغانستان

شبكة
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للاعلام الخارجي انه واثر المتابعة الجادة للدكتور بيمان جبلي رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون تمت عملية إطلاق وافتتاح قناة خاصة بافغانستان في قناة سحر .

العالم - ايران

وبحسب مراسل وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون ؛ فقد قال السيد أحمد نوروزي في الحفل الختامي الاول لمهرجان المنتجات التلفزيونية والإذاعية لشبكة سحر: استطاعت شبكة سحر أن تلعب دورها كشبكة أم انبثقت منها العديد من الشبكات في السنوات الأخيرة .

وتابع قائلا : شبكة سحر هي مكان إنتاج برامج مبدعة وكان لها أداء مقبول.

واضاف: شبكة سحر اتخذت قرارا استراتيجيا خلال رئاسة الدكتور جبلي وهو انشاء قناة افغانستان. المتابعة الجادة لرئيس جهاز الاعلام الوطني ادت الى تسريع وتيرة إطلاق وفتح هذه القناة أسرع.

وقال السيد نوروزي: نحن نعتبر هذا المهرجان فأل خير ويبدو أنه سيساعد في جعل الإنتاج أكثر ديناميكية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نوروزي مساعدا لرئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للاعلام الخارجي 

جبلي: الاذاعة والتلفزيون ستكون مؤسسة تعكس صوت من لاصوت لهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

تقنية لا تمتلكها امريكا ولا روسيا.. وول ستريت جورنال: الصين اختبرت صاروخا أسرع من الصوت 

حزب السوري القومي الاجتماعي يشيد بمنفذ عملية القدس

ميشال عون يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة استقلال لبنان 

مصر.. تسمم 30 تلميذا في مدارس أسيوط

شعبان تزور دولة خليجية للتعاون في مجالات الوثائق التاريخية