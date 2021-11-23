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انتصار للاسرى.. الفسفوس يعلق إضرابه بعد اتفاق بالإفراج عنه

انتصار للاسرى.. الفسفوس يعلق إضرابه بعد اتفاق بالإفراج عنه
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

علق الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام الذي استمر 131 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه.

العالم - فلسطين

وأفادت عائلة الأسير الفسفوس، بأن نجلها سيبقى محتجزا في المستشفى وسيبقى اعتقاله الإداري مجمدا إلى حين الإفراج عنه في 14/12/2021.

والأسير الفسفوس (31 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل، اعتقل بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، ومتزوج وأب لطفلة.

وفي وقت سابق، علق الأسير عياد الهريمي إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022.

وما يزال أسيران يواصلان معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، هما هشام أبو هواش المضرب منذ 98 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 43 يوما.

ويذكر أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 103 أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، الخميس الماضي.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.

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انتصار للاسرى.. الفسفوس يعلق إضرابه بعد اتفاق بالإفراج عنه

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