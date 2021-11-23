أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

رسالت ..

- إيجاد علاقات حسن جوار يتصدر أولويات السياسة الخارجية لحكومة رئيسي

ابتكار ..

- المتحدث بإسم الخارجية.. مشاركتنا في مفاوضات فيينا تستهدف إلغاء الحظر

كيهان ..

- مظاهرات حاشدة في صنعاء والمدن اليمنية الأخرى ضد الدعم الأمريكي للعدوان السعودي

آرمان ملي ..

- إستمرار المظاهرات والإحتجاجات الشعبية في السودان ضد الإتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

آفتاب يزد ..

- موقع سعودي ليكس يتحدث عن وفاة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في السجن

ابرار..

- زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحذر من محاولات لتغيير نتائج الإنتخابات في العراق

اطلاعات ..

- إنهيار مؤشرات البورصة السعودية بعد ضربات المسيرات اليمنية لأهداف إستراتيجية في الرياض وجدة

جوان ..

- أجواء هلع في الكيان الصهيوني من وقوع عمليات إستشهادية فلسطينية جديدة بعد عملية القدس

جمهوري اسلامي ..

-منظمة العفو الدولية تصف الأوضاع في أفغانستان بالرهيبة وغير الإنسانية

خراسان ...

- عملية دهس لمشاركين بمراسم بولاية ويسكانسن الأمريكية توقع خمسة قتلى وعشرات الجرحى

مردم سالاري ..

- أجواء تصعيد بين موسكو والناتو .. حشود روسية قرب أوكرانيا ومناورات غربية في لتوانيا وإستونيا

سياست روز ..

- شوارع المدن الأوروبية تحولت لميدان عنف وقمع مع إتساع الإحتجاجات ضد قيود كورونا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( مفاوضات فيينا لن تنجح مالم تقدم أمريكا ضمانات )...

يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي مباحثات اليوم في طهران مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , وقد تبدي بلادنا نوع من الليونة بشأن مهام مفتشي الوكالة تعبير عن حسن نواياها , ولكن

( موقف إيران بالمفاوضات الداعي لإلغاء الحظر وبتقديم أمريكا لضمانات بعدم تكرار إنسحابها من الآفاق النووي لن يتغير أبدا) فهذه المفاوضات ستفقد مفهومها وجدواها من دون الالغاء الكامل للحظر ومن دون تقديم امريكا لضمانات قانونية بشأن عدم تكرار اية ادارة امريكية مقبلة لسيناريو ترامب الذي اعلن انسحاب امريكا من عضوية الاتفاق النووي .

خراسان ..

حول تطورات الساحة السودانية كتبت صحيفة خراسان في مقالها (إتفاق لإستمرار الأزمة بالسودان).. توصل قائد الجيش السوداني رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان لاتفاق سياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي عزله البرهان نفسه من منصبه في الانقلاب العسكري الذي تزعمه قبل شهر .. ( إن الإتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك تضمن 14 بندا أبرزها تشكيل حكومة كفاءات برئاسة حمدوك ) واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتاكيد الشراكة بين العسكريين والمدنيين في الفترة الانتقالية وعلى ان يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بعد ذلك .وكل هذا جيد في الظاهر ولكن للقوى السياسية الرئيسية في السودان راي آخر يرى ان هذه الاتفاق مجرد محاولة لشرعنة الانقلاب العسكري ولاخفاء سيطرة العسكريين على السلطة بقفاز ديمقراطي .وانطلاقا من هذه الرؤية تستمر المظاهرات الاحتجاجية في السودان ضد بقاء العسكر في السلطة.

سیاست روز...

- في الشان اليمني كتبت صحيفة سیاست روز في مقالها ( عمليات مركبة ).. الساحة اليمنية تشهد استخدام القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية لاستراتيجية ميدانية ذكية تماما تعكس واقع تنامي قدراتها بشكل كبير في مواجهة التحالف السعودي ومرتزقته .. ( إن القوات اليمنية المشتركة تقوم بهجمات بالعمق السعودي بالتزامن مع تقدمها بميادين القتال في الساحة اليمنية) ان هذه الاستراتيجية تجسدت مؤخرا وبشكل اوضح من اي وقت بتوجيه لقوات ايمنية ضربات شاملة بالمسيرت لاهداف عسكرية واقتصادية في الرياض وجدة تزامنا مع تقدمها نحو تحرير مدينة مارب لحسم معركة محافظة مأرب . ومثل هذه الاسترايجية زادت من تخبط تحالف العدوان ومن مخاوف البلاط السعودي من تحول السعودية نفسها لساحة حرب .

قدس ..

- صحيفة قدس كتبت في الشأن السوداني في مقالها ( الإلتفاف على المحتجين بخدعة سياسية ).. الانقلاب العسكري الذي تزعمه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قبل شهر جاء لتفريغ الثورة السودانية التي اطاحت بحكم عمر البشير من محتواها ولاعادة حكم العسكر, الا ان البرهان واجه رفضا هائلا من قبل الشارع السوداني وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وتوصل البرهان لقناعة بصعوبة السيطرة على الاوضاع .. (( إن إبرام البرهان إتفاقا مع رئيس الوزراء الذي سبق وأن عزله محاولة للإلتفاف على أجواء الرفض الشعبي لحكم العسكر ) ومن هنا ليس من العجيب ابدا ان تستمر المظاهرات الاحتجاجية في الخرطوم والمدن السودانية الاخرى ضد البرهان وانقلابه العسكري وضد الاتفاق السياسي الذي ابرمه مع عبد الله حمدوك .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في الشان الليبي في تقرير لها عن قرار المدعي العام العسكري بليبيا ( تجميد ترشيح سيف الإسلام القذافي وحفتر) في الانتخابات الرئاسية قائلة ... دعا المدعي العام العسكري بليبيا لجنة الانتخابات الى تجميد النظر في طلب ترشح كل من سيف الاسلام القذافي وخليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية .. ( إن تجميد طلب ترشح سيف الإسلام وحفتر في الإنتخابات الرئاسية يرتبط بوجود إتهامات بإرتكابهما جرائم حرب ) وقال المدعي العام العسكري ان البت في ترشح سيف الاسلام وحفتر سيعلن بعد انتهاء التحقيق في هذه الاتهامات، على صعيد اخر قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بليبيا ان عدد المرشحين الرئاسين تجاوز عن الخمسين مرشحا بينهم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة .

رسالت ..

صحيفة رسالت نشرت تقريرا يتحدث عن اعلان حركة النجباء العراقية عن ( إدانة لقاء وزير الخارجية مع قناة صهيونية ) وكتبت الصحيفة .. شجبت حركة النجباء العراقية بشدة اللقاء الذي اجرته قناة فضائية اخبارية صهيونية مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ( المتحدث بإسم حركة النجباء نصر الشمري وصف لقاء هذا الوزير مع قناة صهيونية بأنه إهانة صارخة للشعب العراقي ) حركة النجباء دعت حكومة الكاظمي لمحاسبة هذا الوزير بحزم محذرة من ان الشارع العراقي سيقول كلمته في الموضوع بنفسه في غير هذه الحالة .