شاهد.. غارات سعودية علی صنعاء تسهدف أحياء سكنية

العالم - اليمن

الانفجارات الضخمة التي هزت مدينة صنعاء تظهر حجم الغارات السعودية التي استهدفت الاحياء السكنية.

وقالت مراسلة العالم في اليمن، ان 3 غارات استهدفت منطقة ذهبان وتحديداً حي الاعناب السکني ما تسبب بتضرر منازل بمديرية معين".

الغارات السعودية على صنعاء لم تكن الاولى بل سبقها غارات على الحفا بمديرية السبعين ومنطقة الأعروش في مديرية خولان اضافة الى مديرية جحانة.

الخروقات المتصاعدة لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة، اسفرت عن استشهاد رجل وجنين وإصابة الأم إصابات خطرة في غارة على المنازل بمديرية حيس، فيما أصيب أربعة مواطنين ومهاجران افريقيان بقصف المرتزقة لمنطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة واكدت مصادر محلية وصول عدد من الجرحى الى مستشفى السلام.

الطيران السعودي استهدف ايضا المناطق السكنية في مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب باكثر من ثلاثين غارة كما طالت الغارات مناطق عدة بمديرية حرض في محافظة حجة.