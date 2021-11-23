الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. غارات سعودية علی صنعاء تسهدف أحياء سكنية

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

ليلة ساخنة مضت على العاصمة اليمنية جراء الغارات العنيفة التي شنها طيران العدوان السعودي.

العالم - اليمن

الانفجارات الضخمة التي هزت مدينة صنعاء تظهر حجم الغارات السعودية التي استهدفت الاحياء السكنية.

وقالت مراسلة العالم في اليمن، ان 3 غارات استهدفت منطقة ذهبان وتحديداً حي الاعناب السکني ما تسبب بتضرر منازل بمديرية معين".

الغارات السعودية على صنعاء لم تكن الاولى بل سبقها غارات على الحفا بمديرية السبعين ومنطقة الأعروش في مديرية خولان اضافة الى مديرية جحانة.

الخروقات المتصاعدة لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة، اسفرت عن استشهاد رجل وجنين وإصابة الأم إصابات خطرة في غارة على المنازل بمديرية حيس، فيما أصيب أربعة مواطنين ومهاجران افريقيان بقصف المرتزقة لمنطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة واكدت مصادر محلية وصول عدد من الجرحى الى مستشفى السلام.

الطيران السعودي استهدف ايضا المناطق السكنية في مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب باكثر من ثلاثين غارة كما طالت الغارات مناطق عدة بمديرية حرض في محافظة حجة.

روابط ذات صلة

العدوان يصعد من غاراته على محافظات يمنية ومتحدث القوات المسلحة يتوعد

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الاسری المضربين عن الطعام يسجلون انتصاراً علی 'اسرائيل'

محمية الامارات.. عرابة تطبيع التسليح والطاقة وتحلية المياه والخمور

اقتربوا من أديس أبابا.. قوات تيغراي على بعد 130 كيلو من عاصمة إثيوبيا

يريفان: أبلغنا موسكو استعداد أرمينيا لتطبيع العلاقات مع تركيا بدون شروط

نائب لبناني: الاستقلال الحقيقي ألّا ننصاع للإملاءات الأمريكية

فيديوغرافيك.. غروسي في طهران