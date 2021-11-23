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فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة خلال مؤتمر وطني وشعبي: نرفض قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة إرهابية

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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