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زيارة غير مسبوقة.. بيني غانتس يسافر إلى المغرب الليلة

زيارة غير مسبوقة.. بيني غانتس يسافر إلى المغرب الليلة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

يسافر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، هذه الليلة، في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها إلى المملكة المغربية، تمتد على مدار 48 ساعة.

العالم - الاحتلال

ومن المتوقع أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع. وكان المغرب قد اقتنى مؤخرا نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة "Skylock Systems" وهي جزء من مجموعة "Avnon" الصهيونية.

ويعمل الكيان الصهيوني والمغرب حاليا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب.

كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بوصول بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى "إسرائيل" في اطار مبادرة لوزارة خارجية الكيان الصهيوني.

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