مفوضية الانتخابات العراقية تحدد المحطات التي سُيعاد فرزها

العالم-العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح متلفز، أنه “من وجهة نظر فنية تتعلق بالغاء نتائج محطات ومراكز من قبل الهيئة القضائية، هناك تصويت مكرر (تقاطع بصمات)، بعدد 3781 “.

واضاف أن “المفوضية بحسب اجراءاتها لم تلغِ الاصوات المكررة وأحالَتْها للقضاء، الذي ألغى بدوره هذا التصويت، وهو قرار من صلاحية القضاء”.

وتابع أن هناك “قرارا آخر يتعلق بشريط المحطة، الذي تأخر باستلام وتسليم النتائج، قامت الهيئة باتخاذ اللازم، فألغت نتائج مطعون بها، وأبقت أخرى نظرا لعدم وجود طعون مقدمة إليها”.

وبين جميل إن “1415 طعنا تم ردّها، وتم قبول 68 طعنا، اجريت خلالها العد والفرز اليدوي، وكانت النتائج مطابقة” مشيراً الى أن “الهيئة القضائية نقضت 21 طعنا، منها 6 طعون موضوعية، و15 اجرائية”، موضحاً أن “الموضوعي يعني تغير المقاعد من قبل الهيئة القضائية، والاجرائي يعني اعادتها للمفوضية لإجراء العد اليدوي من جديد”.

وتابع أن “15 طعنا اُرسل مجددا من الهيئة للمفوضية لاجراء عد وفرز جديد، في 5 محافظات هي: ذي قار، النجف، المثنى، نينوى، وبغداد” مؤكداً، أن “المفوضية ستبدأ من الغد، عدّا وفرزا جديدا لهذه المحطات البالغ عددها 870 محطة في المحافظات الخمس”.

وأشار عضو اعلام المفوضية إلى أن “حصة الاسد للمحطات التي ستعد وتفرز مجددا كانت لذي قار بحصيلة 389 محطة، تليها نينوى 271، ثم بغداد 184، والمثنى 49، وأخيراً النجف 31 محطة”.

وأوضح أن “المفوضية ستكمل الاجراءات بأسرع وقت، ومن الممكن اكمالها خلال 3 ايام، ومن بعدها ستُرسَل الى الهيئة القضائية من جديد، ليتم البت بها ويبقى القرار الأول والأخير للهيئة”.