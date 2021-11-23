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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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البيت الأبيض يقول إن واشنطن ستقرض أو ستفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا
خام غرب تكساس الأمريكي يهبط 1.38 دولار أو بنسبة 1.8% إلى 75.37 دولار للبرميل بعد إعلان البيت الأبيض السحب من الاحتياطي النفطي
البيت الأبيض يقول إن واشنطن ستقرض أو ستفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا
البيت الأبيض يقول إن بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر
بايدن يعلن الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
البيت الأبيض يقول إنه سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تستخدم مخزونها النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى
مؤتمر فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة : حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وحركة وطنية أساسية للنظام السياسي الفلسطيني
فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة خلال مؤتمر وطني وشعبي: نرفض قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة إرهابية
المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين تركيا لاحتجازها تعسفيا 427 قاضيا بعد محاولة انقلاب عام 2016
البيت الأبيض يقول إن واشنطن ستقرض أو ستفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش
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