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البيت الأبيض يقول إن واشنطن ستقرض أو ستفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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