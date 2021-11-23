بكين تدعو واشنطن للتوقف عن اللعب بالنار.. وهذا ما تعهدت به

العالم - خاص بالعالم

وأعلن الأسطول السابع الأميركي أن عبور السفينة وهي من فئة مدمرات "أرلي بيرك" التي تحمل صواريخ موجهة هو مرور روتيني ويظهر التزام الولايات المتحدة في سبيل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي ولهادىء وقال الأسطول إن الجيش الأميركي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي.



رد الفعل الصيني لم يتأخر وجاء بعد قليل من إبحار المدمرة الأميركية منددا بهذا العبور ومعتبرا أنه محاولة أميركية متعمدة لتقويض السلام والاستقرار الاقليمي، ودعت بكين واشنطن أن تصحح فورا خطأها وأن توقف نشر الاضطرابات واللعب بالنار متعهدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات وحماية أمنها القومي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان:"تقوم السفن الحربية الأمريكية وتحت ستار حرية الملاحة بعرض قوتها في مضيق تايوان مطلقة الاستفزازات، هذا ليس وعدا بالحرية والانفتاح لكنه تدخل وتدمير متعمد للسلام والاستقرار الاقليميين، يجب على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها على الفور والتوقف عن إثارة الخلافات وعدم اللعب بالنار مع الصين وعدم تجاوز الحدود".



وعلى الرغم من المرور الشهري تقريبا للسفن الأميركية في المضيق لكنه هذا المرور يأتي للمرة الأولى منذ القمة الافتراضية التي عقدت بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ وفيما اكد بايدن تأييد إدارته لقانون تايوان وعدم تغيير سياستها.

بشأنها حذر شي جينبينغ بايدن من أن تشجيع استقلال الجزيرة هو اتجاه خطر جدا يشبه اللعب بالنار. وفي الشهر الماضي دان الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا لإرسال كل منهما سفينة حربية عبر مضيق تايوان قائلا إنهما يهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

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