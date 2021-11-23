الوكالة الدولية تنفي أي انحراف لبرنامج إيران النووي عن طبيعته السلمية

العالم - خاص بالعالم

طهران استقبلت الضيف الزائر بالمطالبة بالحفاظ على طابع الفني للوكالة الدولية وإبعادها عن الخضوع لأي ضغوط سياسية.



كرّر غروسي ما يود الإيرانيون تكراره تاكيدا لما يعلنونه مرارا وهو أن البرنامج النووي الايراني لم يسجل ضده اي انحرف عن طبيعته السلمية.

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:"ان السيد غروسي جدد اليوم تاكيده على انه لم ير أي انحراف في برنامج إيران النووي وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والمعايير الدولية".



المهم أن إيران عازمة على مواصلة برنامجها النووي، ونظرا للاستخدامات المتعددة للطاقة النووية وتأثيرها المفيج على حياة الناس، وضعنا على جدول اعمالنا، الاستفادة من جميع جوانب التكنولوجيا النووية، وفي مختلف القطاعات.



ملفات كثيرة طرحت على طاولة الحوار، ليقدم كل طرف أوراقه، دون ان تقتصر على كاميرات المراقبة ولا على عمليات التفتيش ماجعلت غروسي يوصف المحادثات في طهران، بانها كانت مكثفة للغاية .

وأكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:"ان هنالك قضايا تجري مناقشتها مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، وان الهدف من هذه الزيارة هو تحديد آفاق برنامج ايران النووي كي يسهم في انتاج الطاقة النظيفة وتقديمها للجميع و هذا هو الموضوع الذي ناقشناه بتفصيل في قمة غلاسكو بشأن تغير المناخ".



وتكسب زيارة غروسي أهميتها أنها جاءت قبلَ يومين فقط من بدءِ الاجتماعِ الدوري لمجلسِ محافظي الوكالة الدولية من جانب، ومن جانب آخر أتت بعد ايام قليلة من اصدار الوكالة الدولية تقريرها الفصلي الأخير حول برنامج إيران النووي والذي رفضته طهران ورأت فيها تسييسا غير مقبول.



ومع زيارة غروسي وماسبقها ويليها، تبقى جميع الابواب مفتوحة خاصة في حال استمر تعنت واشنطن.

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