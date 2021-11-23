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إتفاق نوايا أردني"إسرائيلي"...هذا مضمونه  

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تعددت التبريرات والتطبيع واحد، فيما يبقى تبرير ان التطبيع لمصلحة الفلسطينيين الأبعد عن الحقيقة والواقع، أما ما دون ذلك فالذرائع كثيرة لفتح الباب أمام تطبيع على كافة الصعد.

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا السياق تحضر الامارات رائدة في عملية التطبيع والترويج له وتعزيزه بين كيان الاحتلال الاسرائيلي ودول عربية اخرى حتى وان كانت تلك الدول لديها اتفاقيات مع الكيان الاسرائيلي، مثل الاردن.

تحت عنوان مواجهة تغير المناخ احتضن معرض اكسبو دبي في الامارات توقيع اتفاق اعلان نوايا بين الأردن والكيان الاسرائيلي بمشاركة اماراتية فاعلة ورعاية اميركية.

الإتفاق ينص على توليد الاردن الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي سيقوم في المقابل بتحلية المياه لصالح الاردن.

المنفعة المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي والاردن تتمثل في توفير ما يقارب مئتي ميغاوات من الكهرباء للاحتلال الذي يعاني من مشكلة طاقة في هذا المجال.

فيما سيتزود الاردن بحوالي مئتي مليون متر مكعب من المياه سنويا من الإحتلال، خاصة وانه يعاني منذ سنوات من ازمة جفاف بدأت تأثيراتها تظهر بشكل كبير في حياة الكثير من الاردنيين.

لكن ازمة المياه والتي يمكن ان توجد حلول لها بسهولة بعيدا عن التعامل مع الاحتلال، لا تبرر هذه المسارعة لتوقيع الاتفاق وان كان لا يزال في مرحلة اعلان النوايا.

غير ان الحضور الاماراتي في هذه الصفقة يبرر كل ما يحيط بها من تطبيع يتعلق بالطاقة بين هذه الاطراف. فابو ظبي هي من ستمول بناء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الاردن.

لكن ذلك لم يعد مقبولا لدى الاردنيين الذين اكدوا رفضهم لصفقات مشابهة طوال السنوات السابقة لاسيما صفقة استيراد الغاز من الكيان الاسرائيلي، مشددين على ان غاز العدو احتلال.

فيما يعتبر المراقبون انه وكما غاز العدو فإن مياه العدو وكهرباء العدو احتلال ايضا، حتى وان جاءت عن طريق الشقيق الاماراتي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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