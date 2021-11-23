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تحذير عاجل للمصريين من الخروج قبل الثامنة صباحا

تحذير عاجل للمصريين من الخروج قبل الثامنة صباحا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

حذر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، المصريين من الخروج في الساعات الأولي من الصباح الباكر.

العالم - مصر

وأكد أنه تتكون شبورة مائية كثيفة تعوق الرؤية على عدد من الطرق السريعة والزراعية، والتي تتكون ما بين الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج من المنزل، قبل الثامنة صباحًا، فما هي الظواهر التي رصدتها وقد تتسبب في تعطيل المرور.

ونصح المواطنين بعدم النزول من المنزل قبل الثامنة صباحًا، خاصة ممن تضطرهم ظروف العمل أو الدراسة القيادة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المجاورة لطرق زراعية.

وأكد شاهين، أن حالة الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن التدريجي في الطقس، بداية من غد الثلاثاء على كافة المحافظات، ومع استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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