الشرطة العراقية تطيح بسبعة ارهابيين في بغداد

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان، ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على سبعة متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب خلال ال٤٨ ساعة الماضية".



واضافت ان " مفارز سيطرة الشعب وابو غريب الجديد القت القبض على متهمين اثنين بالارهاب في كل منهما، فيما القت مفارز سيطرة الانتصار وشاطىء دجلة والبوعيثة على متهم بالارهاب في كل منها".



واشارت الوكالة الى انه "تم اقتياد المتهمين الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".