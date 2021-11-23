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بلومبرغ: خطوة منسقة من كبار مستهلكي النفط في تحدٍ لـ' أوبك+ '

بلومبرغ: خطوة منسقة من كبار مستهلكي النفط في تحدٍ لـ' أوبك+ '
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن كبار مستهلكي النفط عن سحب كميات كبيرة من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحها لتهدئة أسعار الذهب الأسود في الأسواق.

العالم- الأميركيتان

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن هذه الخطوة تعد محاولة غير مسبوقة ومنسقة من قبل ثلاثة من أكبر مستهلكي النفط في العالم لخفض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل مجموعة "أوبك+".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون الأشهر القادمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

ووفقا للبيان فإن خطوة البيت الأبيض تتضمن خطة لسحب 32 مليون برميل على مدار الشهور القادمة من المخزونات الأمريكية، بالإضافة للإسراع بتنفيذ خطة تم اعتمادها في وقت سابق للإفراج عن 18 مليون برميل آخرى.

كذلك أعلنت الهند أنها ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، فيما قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

وتعد التطورات جزءا من جهود يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، والتي ينظر إليها على أنها تحذير لمنظمة "أوبك" وحلفائها فيما يعرف مجموعة "أوبك+" لضخ المزيد من النفط إلى الأسواق.

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بلومبرغ: خطوة منسقة من كبار مستهلكي النفط في تحدٍ لـ' أوبك+ '