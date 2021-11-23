بريطانيا وإدراج حماس على قائمة الإرهاب

العالم – ضيف وحوار

واليكم نص مقابلة قناة العالم الإخبارية مع القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس، اسماعيل رضوان ضمن برنامج ضيف وحوار:

العالم: نبدأ بالقرار المتعلق بتصنيف حركة حماس بمنظمة ارهابية من قبل الحكومة البريطانية بداية ما دلالات هذا القرار ولماذا حركة حماس بالتحديد؟

رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم بداية دعني مع بداية هذه اللقاءات الطيبة نوجه التحية لمنفذ عملية باب السلسلة البطولية في القدس المحتلة التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال في القدس وضد اهلنا في حي الشيخ جراح وبيت المقدس والاعتداءات المتكررة ونقول هذه تدل على ان الضفة والقدس هي خزان المقاومة وان المقاومة ستبقى مستمرة لتؤكد على عروبية واسلامية بيت المقدس وانه لا مقام للاحتلال على ارض فلسطين هذه العملية هي الرد الذي يجب ان يكون على القرار الظالم الباطل قرار بريطانيا، قرار وزيرة الداخلية البريطانية التي تضع حماس على قوائم الارهاب في عقليتها المنحازة لهذا الاحتلال الصهيوني لتدلل على العقلية الاستعمارية البريطانية وبريطانيا ترتكب هذه الجريمة لتضاف الى سجل جرائمها السابقة بدء بوعد بلفور المشؤوم الذي اعطى من لا يملك لمن لا يستحق وليس له حق على هذه الارض ومرورا بالانتداب واحتلال فلسطين من قبل البريطانيين وتسليمها لهذا الاحتلال الصهيوني. بريطانيا بدلا من ان تعتذر للشعب الفلسطيني وان تكفر عن جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وهذه الويلات التي حلت بشعبنا من القتل والاضطهاد والتهجير والاعتقال واخراج اهلنا واباءنا من ديارهم، بدلا من ان تعمل على زوال الاحتلال ترتكب جريمة جديدة في نفس الشهر الذي اعطت فيه وعد بلفور، نعم تؤكد بريطانيا على عقليتها العنصرية الاستعمارية التي مازالت ماثلة. نحن ندين هذا القرار بكل اشكال الادانة ونؤكد على ان هذا القرار يعطي غطاء للاحتلال الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا واهلنا ونقول ان بريطانيا بهذا القرار هي شريكة للاحتلال بكل الجرائم التي حلت او ستحل بشعبنا الفلسطيني ونقول لبريطانيا ان هذا القرار لن يوقف مسيرة المقاومة، ان المقاومة هنا على ارض فلسطين مستمرة و ان الرد الحقيقي على هذا القرار هو بتفعيل المقاومة لان المقاومة مشروعة بحسب القانون الدولي ونحن مستمرون بمقاومتنا ونحن نعلم بان بريطانيا تستهدف حماس لانها راس المقاومة على ارض فلسطين فالمستهدف هو المقاومة والمستهدف هو الشعب الفلسطيني لكن نقول ان هذا القرار هو كالحبر الذي على الورق لا قيمة له لانه لن يؤثر على مقاومة حماس ولا مقاومة شعبنا الفلسطيني لكن نقول بان هذا القرار يمثل انحيازا كاملا للاحتلال الصهيوني وجريمة جديدة ترتكبها بريطانيا بحق شعبنا والقضية الفلسطينية.

العالم: دلالات المكان وايضا التوقيت باصدار هذا القرار من قبل الحكومة البريطانية اي تم اصدار هذا القرار من العاصمة الامريكية واشنطن، هل برأيك بريطانيا والحكومة الحالية في بريطانيا هي الان تسير باتجاه انحياز معين مع سياسة صهيوامريكية في المنطقة وبالتي القرار سيكون له تأثير على بقية الدول خاصة في الاتحاد الاوروبي على وجه التحديد؟

رضوان: بريطانيا الذي يقودها الان رئيس وزراء عنصري وهو مؤيد للصهاينة ووزيرة الداخلية كانت في الحكومة السابقة وطردت لانها كانت تؤيد الاستيطان وكانت تقف مع الاحتلال الصهيوني بشكل عنصري وهي صاحبة نزعة عنصرية وبالتالي هذا الوقت بالذات وبالتحديد تأتي هذه الحكومة ووزيرة الداخلية لتعلن تأييدها الصارخ للاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية وياتي الاعلان من امريكا لان امريكا بكل سياساتها واداراتها هي داعمة للكيان الصهيوني لتؤكد على ضرور ان هذا القرار يتبنى من عموم الدول الاوروبية او الغربية خاصة في هذا الوقت بالتحديد بعد معركة سيف القدس رأينا المزاج العالمي والرأي العالمي والدولي اصبح يتحول لصالح الرواية الفلسطينية واصبح يدين الجرائم الصهيونية، خرجت في بريطانيا مسيرة صمت اكثر من 250 الف متظاهر رفضوا العدوان على غزة وعلى القدس وطالبوا بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين والابراج السكنية والاعلامية والمؤسسات التعليمية والصحية حيث خرج الناس بمئات الالاف اضف لذلك حتى في امريكا، في الدول الاوروبية اصبح هناك متغيرات على ساحة الراي العالمي فبريطانيا تشعر بالقلق اليوم على هذا الوليد الصهيوني الذي هو غدة الشر في المنطقة ويشكل عقبة ازاء شعبنا وامتنا وتحديا لكل حرية الانسان وبالتالي ياتي هذا الاعلان لاجل طمانة هذا الاحتلال وخاصة ان الاحتلال يعاني من عزلة بعد حرب ومعركة سيف القدس التي انتصرت فيها المقاومة وتقدمت فيها على هذا الاحتلال واصبح الاحتلال يخشى على كينونيته وعلى وجوده والراي العام يتحول لصالح القضية الفلسطينية واثبتت كذب الرواية الصهيونية ومصداقية الرواية الفلسطينية وياتي هذا القرار لاجل التضييق على المقاومة، على الشعب الفلسطيني لكن نقول نحن ماضون على درب المقاومة هذا االقرار كالحبر على الورق لن يؤثر على مسيرة المقاومة لان المقاومة على ارض فلسطين ونحن نقاوم الاحتلال على ارض فلسطين وليس لحماس ولا المقاومة الفلسطينية مصالح على الاراض البريطانية ولا حتى في الدول الغربية وياتي هذا القرار كذلك للتضييق على انصار المقاومة وعلى انصار حماس، انصار المقاومة، انصار الشعب الفلسطيني خاصة في بريطانيا والساحات الاوروبية التي اصبحت تستفيق وتعرف ان الرواية الفلسطينية هي الرواية الصحيحة.

العالم: بالتالي هذا القرار لا يعبر عن غالبية الشعب البريطاني وشعوب الاتحاد الاوروبي والشعوب الحرة التي تقف دائما الى جانب الشعب الفلسطيني وبالتالي هو قرار سياسي بحت يعبر فقط عن موقف الحكومة البريطانية برئاسة جونسون المتطرف

رضوان: بلاشك ان هذا القرار هو قرار عنصري فاشي من حكومة فاشية عنصرية حتى في الداخل البريطاني الجاليات العربية والاسلامية يعانون من التفرقة العنصرية هناك وبالتالي هذه الحكومة حكومة عنصرية ونحن ندعو الشعب البريطاني الحر الى رفض هذا القرار وضرورة التكفير عن جريمة وخطيئة بريطانيا بوعد بلفور واحتلال فلسطين وضرورة التراجع عن هذا القرار وعدم تمرير هذا القرار في البرلمان البريطاني لان هذا سيقوض بريطانيا الى مواجهة مع العالم العربي والاسلامي لماذا لان شعوبنا العربية والاسلامية تحب القضية الفلسطينية وتحب المقاومة وحماس هي ركن اساس من فصائل العمل الوطني والاسلامي بل هي مكون من المكونات الرئيسة للشعب الفلسطيني ونحن بهذا السياق نثمن موقف الفصائل الوطنية والاسلامية وفصائل المقاومة كل مكونات الشعب الفلسطيني الذين احتضنوا حماس وهم الذين هبوا للدفاع عن حماس لان المستهدف هو الشعب الفلسطيني، لان حماس جاءت بانتخابات تشريعية نزيهة وشهد العالم بنزاهتها وحازت على الاغلبية، هذا القرار يريد ان يحارب الشعب الفلسطيني على خياراته، هذا القرار الظالم الجائر يريد ان يحارب كل فلسطيني على هذه الارض المباركة ويحارب الحريات والديمقراطية وبالتالي ندعو الشعب البريطاني الحر الى ضرورة رفض هذا القرار العنصري لانه سيواجهه من كل الشعوب العربية والاسلامية وبنفس السياق نحن ندعو الى مقاطعة المنتجات البريطانية، ندعو شعوبنا العربية والاسلامية الى مقاطعة المنتجات البريطانية حتى تعلم بريطانيا جريرة ما ترتكب من جرائم ولتعلم ان فلسطين في قلب الشعوب العربية والاسلامي. لا يغرنا بعض المطبعين، بعض الانظمة الهزيلة المنحازة للاحتلال التي لا تمثل شعوبها العربية والاسلامية لا يغرنا ذلك لان هذا الى زوال، هذه الانظمة الى زوال كما هو الاحتلال الى زوال ونبض الشعوب العربية والاسلامية هو الحب لفلسطين والدعم لفلسطين ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن نقول ان بريطانيا اليوم وهي ترتكب هذه الجريمة نقول كل الحقوقيين العرب والمسلمين مدعوون لملاحقة بريطانيا قانونيا على المحافل الدولية ليس فقط عن هذا القرار لان هذا القرار مخالف للقانون الدولي لان القانون الدولي شرع القتال واعطى مشروعية القتال والمقاومة للاحتلال حيث ما كان الاحتلال كانت المقاومة. اضف الى ذلك لابد من ملاحقة بريطانيا على جريمتها بوعد بلفور، جريمتها باحتلال فلسطين وتسليمها للصهاينة وجريمتها الاخيرة بهذا القرار وهي سبب الويلات والمجازر والمآسي التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، بريطانيا التي جعلت الشعوب العربية والاسلامية تعيش سنوات من الاضطهاد وظلم كثير من خلال احتلالها لهذه البلدان هي اليوم ترتكب جريمة جديدة وبالتالي على بريطانيا ان تتوقف عن هذه الجريمة وان تتراجع وعليها ان تكفر عن خطيئتها وجريمتها السابقة.

العالم: برأيك دكتور ما هي العوامل التي من الممكن الضغط بها على بريطانيا ومن خلفها ايضا الادارة الامريكية التي سبقتها بتصنيف حماس وايضا منظمات وحركات التحرر في محور المقاومة بانها ايضا منظمات ارهابية بالرغم من ان لديهم وسائل مشروعة لمقاومة المحتل في بلدانهم. ابرز هذه العوامل سواء محليا، عربيا، اقليميا، دوليا برأيك للضغط على بريطانيا حتى لا يتم تمرير هذا القرار في البرلمان

رضوان: يمكن ان نتحدث عن عدة مستويات لمواجهة هذا القرار وبدأت حماس مع مكونات الشعب الفلسطيني بتفعيل كل القنوات لمواجهة هذا القرار اولا على المستوى الفلسطيني، على المستوى الفلسطيني هذه الوحدة تجسدت برفض هذا القرار بكل مكونات الشعب الفلسطيني نؤكد على ان الوحدة هي الضمانة الاولى لمواجهة هذا القرار بل لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية ولنؤكد على مشروعية مقاومتنا حسب القانون الدولي هذا الجانب الفلسطيني، جانب السلطة الفلسطينية مدعوة لمتابعة هذا الرفض على المستوى الاقليمي والدولي لانه مخالف للقانون الدولي لانها تمتلك السفارات والممثليات، يمكن ان تتقدم لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة بريطانيا على ارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية بحق شعبنا الفلسطيني ويمكن ابطال هذه القرار على مستويات حتى بريطانية وقوانين ومحاكم ودولية لابطال هذا القرار. الجانب الاخر على المستوى العربي والاسلامي مطلوب من الانظمة العربية والاسلامية الداعمة للمقاومة ان تقوم كذلك بتحرك سياسي وقانوني لابطال هذا القرار والضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا القرار وعلى مستوى الشعوب العربية والاسلامية مطلوب فعاليات ضد هذا القرار ونصرة للمقاومة على ارض فلسطين بل مطلوب مقاطعة البضائع البريطانية فعندما يعلم البريطانيون ان بضائعهم ستقاطع وان هناك ازمات اقتصادية ادني شيء انهم سيتراجعون عن هذا القرار وصولا الى المقاطعة السياسية لمحور المقاومة لبريطانيا لان بريطانيا اصبحت هي رمز الشر بعد امريكا في المنطقة داعمة لهذا الكيان الصهيوني. مطلوب كذلك على المستوى الدولي تفعيل كل الحراك السياسي والقانوني من الحقوقيين وكذلك من لهم باع في هذا المجال ليتحركوا ضد هذا القرار وابطاله. على مستوى الساحة البريطانية هنالك الجالية العربية والاسلامية والجالية الفلسطينية مطلوب فعاليات مناهضة لهذا القرار ولترفع اعلام فلسطين وحماس والمقاومة وليرفض هذا القرار ومطلوب كذلك التحرك قانونيا على المستوى البريطاني لان هناك من يحملوا الجنسية البريطانية من الجاليات العربية والاسلامية بامكانهم ان يحركوا دعاوى قضائية ضد هذا القرار الجائر لانه يتعارض مع القانون الدولي. بريطانيا اليوم عندما رأت هذا التغير العالمي في الرأي العام تجاه المقاومة وحماس وافتضحت الرواية الصهيونية وعندما رات انفتاحا حتى من العديد من الشخصيات الاوروبية والغربية للالتقاء مع قيادة المقاومة وحماس اصبحت تشعر بالخطر وان حماس متمسكة بالمقاومة وان حماس لم تدجن وان حماس مستمرة بتطوير ادواتها لمقاومة هذا الاحتلال الصهيوني وبالتالي هي تحركت لنصرة وليدتها المزعومة هنا على ارض فلسطين لكن نحن نقول ان هذا القرار سيسقط ولن يكون له قيمة لان حماس والمقاومة الفلسطينية على ارض فلسطين هي تقاوم هذا الاحتلال الغاصب على ارض فلسطين حسب القانون الدولي.

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