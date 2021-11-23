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20 قتيلا حصيلة هجوم إرهابي في بوركينافاسو

20 قتيلا حصيلة هجوم إرهابي في بوركينافاسو
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

قتل تسعة دركيين على الأقل، وحوالي عشرة مدنيين، في هجوم شنه مسلحون إرهابيون في فوبيه، شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت سلطات البلاد.

العالم - افريقيا

وفي السياق، قال وزير الإعلام، حسين تامبورا، في تصريح بثته الإذاعة الرسمية:"في الوقت الذي نستعد فيه لدفن مقاتلينا البواسل الذين سقطوا في الهجوم الدموي على إيناتا، والذين سيوارون الثرى غداً (الأربعاء)، وقع للأسف هجوم آخر ضدّ مفرزة للدرك في فوبيه، في مقاطعة سانماتينغا»، مشيراً إلى أنّ "ثمانية دركيين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".

ويأتي هذا الهجوم الجديد على مفرزة للدرك، في بوركينا فاسو، بعد أسبوع على هجوم آخر مماثل استهدف مفرزة للدرك في إيناتا في الشمال، وأوقع 57 قتيلاً على الأقلّ، بينهم 53 دركياً، وفقاً لحصيلة جديدة أعلن عنها وزير الإعلام أمس.

وتابع تامبوري:"من الضروري أن نعتبر أنفسنا في حالة حرب فعلية»، لافتاً إلى أنّ «36 دركياً من بين الـ53 الذين قُتلوا في إيناتا، سيوارون الثرى اليوم في واغادوغو»، داعياً «المواطنين إلى تكريم هؤلاء المقاتلين البواسل".

يُشار إلى أن الهجوم الذي وقع في إيناتا هو الأكثر دموية، من بين الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في بوركينا فاسو، منذ اندلعت فيها أعمال العنف الإرهابية قبل ست سنوات.

ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية متكررة ودامية، غالباً ما تقع في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر، لكنّ بعض هذه الهجمات يقع أحياناً في جنوب البلاد.

وقد أسفرت هذه الهجمات، التي تنسبها السلطات إلى جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، عن مقتل نحو ألفي شخص.

وأرغمت أكثر من 1.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بحسب أرقام رسمية.

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