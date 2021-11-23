هذا ما أكد عليه أميرعبداللهيان وغروسي بلقائهما في طهران

العالم - إيران

وأكد أميرعبداللهيان خلال الاجتماع الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتواصل البناء مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات، معربا عن أمله في أن تتمخض زيارة المدير العام للوكالة عن تعزيز الثقة والتعاون المتبادلين بشكل أكبر.

كما شدد وزير الخارجية الإيرانية على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي، وضرورة تجاهلها الضغوط السياسية الخارجية.

من جانبه المدير العام للوكالة وضمن تأكيده على عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي، اعتبر زيارته بأنها علامة على الرغبة في الحديث والفهم المتقابل من أجل حلحلة القضايا وتعزيز التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية، معلنا استعداد الوكالة لحل القضايا المتبقية، خلال الأشهر المقبلة وذلك بالتعاون الوثيق مع جمهورية إيران الإسلامية.