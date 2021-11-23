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الأمم المتحدة...

حصيلة ضحايا العدوان على اليمن ستسجل 377 ألفا حتى نهاية العام

حصيلة ضحايا العدوان على اليمن ستسجل 377 ألفا حتى نهاية العام
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر الثلاثاء، إلى أن حصيلة ضحايا العدوان على اليمن ستسجل حتى نهاية العام 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد 7 سنوات من شنه.

العالم- اليمن

وجاء في التقرير: "وجدنا أنه عند نهاية عام 2021، ستكون الأزمة في اليمن قد أدت إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60% منها أي نحو 226200 غير مباشرة، أما الوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها 40% ما يقارب الـ150800 وفاة".

ووفقا للتقرير، فإن "الوفيات غير المباشرة تسببها مشاكل مرتبطة بالأزمة مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وفق الأمم المتحدة، إذ تسبب العدوان على هذا البلد في نزوح ملايين عن منازلهم وتدمير مئات المدارس وتعطيل النظام الصحي.

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