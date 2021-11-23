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أردوغان يرفض الانتخابات المبكرة و زعيم المعارضة يصفه بـ'مشكلة الأمن القومي'

أردوغان يرفض الانتخابات المبكرة و زعيم المعارضة يصفه بـ'مشكلة الأمن القومي'
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أنها ستجري في موعدها المقرر في يونيو 2023.

العالم- تركيا

وقال أردوغان، في اجتماع مع رؤساء المدن التابعة لحزب العدالة والتنمية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء: "كان الفوز حليفنا في كل الانتخابات دون استثناء". وأضاف "دائما ما تنادي المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، وأقول لهم لن تحدث مطلقا".

وفي وقت سابق أعرب أردوغان عن ثقته بفوز حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة بالبلاد في 2023.

جاءت تصريحات أردوغان بعدما اتهمه قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في الباد كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة التركية.

واليوم الثلاثاء شن كليتشدار أوغلو هجوما حادا على أردوغان ووصفه في كلمة أمام البرلمان بأنه أصبح "مشكلة أمن قومي" للبلاد.

وقال: "أردوغان تصرف كالفتوة، يظن أننا سنبتلع كلامه، ولكن الأمة لن تبتلع تصريحاتك، فالشعب يعرف جيدا ما أنت، وسيتخذون قرارهم عندما يحين الوقت. من الآن فصاعدا.. أنت تمثل مشكلة أمن قومي أساسية لجمهورية تركيا".

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