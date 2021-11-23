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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

ازمة ثقة بين ايران والوكالة الدولية.. دور الامارات في اتفاق الطاقة الاردني الاسرائيلي

ازمة ثقة بين ايران والوكالة الدولية.. دور الامارات في اتفاق الطاقة الاردني الاسرائيلي
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأكيد مديرُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي اَنه لم يرَ أيَ انحرافٍ في برنامج إيران النووي وأنّ إيرانَ تمارس أنشطتَها النووية وفقاً للمعاهدات.

العالم - بانوراما

وجاء هذا الموقفٌ اثرَ لقائِه رئيسَ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي في طهران. اسلامي جدد بدورِه التزامَ بلادِه بتسويةِ النقاطِ الفنية مع الوكالةِ بعيداً عن تسييسِ الأمور. غروسي التقى ايضا وزيرَ الخارجيةِ الايراني حسين اميرعبداللهيان، وسْطَ تصعيدٍ اسرائيلي في الموقفِ حيالَ النووي الايراني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توقيع الاردن اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال الاسرائيلي برعاية وتمويل اماراتي، حيث سيزود الاردن الكيان الاسرائيلي بالكهرباء من الطاقة الشمسية مقابل تحلية الاحتلال للمياه لصالح عمان.

واكد مراقبون ان اي تبادل للطاقة مع الكيان الاسرائيلي هو احتلال حتى وان كان برعاية دول عربية تسعى لتوسيع رقعة التطبيع لتشمل كافة المجالات

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ازمة ثقة بين ايران والوكالة الدولية.. دور الامارات في اتفاق الطاقة الاردني الاسرائيلي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2021