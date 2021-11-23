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أوكرانيا تخطط لتدريبات عسكرية على الحدود مع روسيا

أوكرانيا تخطط لتدريبات عسكرية على الحدود مع روسيا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول أوكراني اليوم الثلاثاء عن خطط لتدريبات وحدات الدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خاركوف المتاخمة لحدود روسيا شرقي البلاد.

العالم- أوروبا

وفي تصريحات صحفية قال ألكسندر سكاكون القائم بأعمال حاكم مقاطعة خاركوف، إن في منطقته "أكثر من ثلاثة آلاف شخص قادر على القتال، لذا قمنا بالتخطيط لإجراء أول تدريبات نشطة بالقرب من الحدود، والأرجح أن ذلك سيحدث الأسبوع المقبل، بما تصب في فلسفة حراسة الحدود الأوكرانية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي عن خطط لإجراء تدريبات مماثلة لوحدات الدفاع الإقليمي على حدود أوكرانيا مع بيلاروس.

وفي يوليو الماضي تبنى المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني قانون "أسس المقاومة الوطنية" الذي يبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وينص القانون على أن المقاومة الوطنية تتطلب الاعتماد على أكبر قدر ممكن من المواطنين في ضمان الأمن العسكري للبلاد وردع "العدوان" وتكبيد العدو خسائر فادحة.

وفي مارس 2014، بدأ تشكيل كتائب الدفاع الإقليمي في جميع مقاطعات أوكرانيا، على أن تركز وظيفتها على المشاركة في حراسة الحدود والمنشآت الاستراتيجية وذات الأهمية الحيوية وضمان أداء الأجهزة الحكومية.

وتم تشكيل بعض كتائب الدفاع الإقليمي التطوعية، لكن مجندي الخدمة الإلزامية يشكلون معظم أفرادها.

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