الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-11-2021

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-11-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشطاء أردنيون يرفضون اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع الكيان الإسرائيلي

بالفيديو: مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة

أوكرانيا تخطط لتدريبات عسكرية على الحدود مع روسيا

إيران تطالب المجتمع الدولي بدعم مناسب للتصدي للإتجار بالبشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ازمة ثقة بين ايران والوكالة الدولية.. دور الامارات في اتفاق الطاقة الاردني الاسرائيلي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2021