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المفوضية الأوروبية تعلن عن 'لائحة سوداء' لمعاقبة مهربي المهاجرين إلى بيلاروس

المفوضية الأوروبية تعلن عن 'لائحة سوداء' لمعاقبة مهربي المهاجرين إلى بيلاروس
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستضع "لائحة سوداء" تهدف لمعاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروس.

العالم- أوروبا

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أمام أعضاء البرلمان الأوروبي إن المهاجرين الذين تدفقوا إلى بيلاروس في الأسابيع الأخيرة وذوي الأصول الشرق أوسطية "يُخدَعون بوعود كاذبة مشينة".

ودعت البرلمان الأوروبي إلى تبنّي الاقتراح التشريعي "المطروح".

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بتعمد إشعال الأزمة عبر تسهيل سفر المهاجرين من دول الشرق الأوسط والزج بهم لاختراق حدود الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر بولندا وليتوانيا في رد على عقوبات فرضها الاتحاد على بيلاروس.

وتنفي مينسك هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وأكدت أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عرض على الاتحاد الأوروبي فتح ممر إنساني لعبور ألفين من المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

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المفوضية الأوروبية تعلن عن 'لائحة سوداء' لمعاقبة مهربي المهاجرين إلى بيلاروس

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