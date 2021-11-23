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سعيد شاوردي: الكيان الصهيوني الذي يمتلك رؤوس نووية لا يريد لدول المنطقة لا سيما للجمهورية الإسلامية أن تحصل على تقنية نووية

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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