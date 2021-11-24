شاهد..منصات التواصل تحتفي بعملية القدس على طريقتها

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وظن الكثير، أن ما تشهده دول عربية من تطبيع مع الكيان الإسرائيلي أثر على الشعب الفلسطيني وتمسكه بقضيته، لكن في كل مرة يثبت الفلسطينيون انهم أكثر تمسكا وتصميما على استرجاع حقوقهم، وفادي أبو شخيدم أحد الذين أثبتوا هذه الحقيقة عبر تنفيذه عملية القدس.

وأما في الجزائر سجلت بطولة من نوع اخر سطرها لاعب الجودو الاولمبي الجزائري فتحي نورين، بعد رفضه مواجهة لاعب من كيان الاحتلال الاسرائيلي في اولمبياد طوكيو 2020، فحكمت عليه اللجنة الاولمبية الدولية بالايقاف لعشر سنوات، من جانبه اعلن فتحي نورين اعتزاله بسبب ذلك مؤكدا عدم ندمه على ما قام به.

وشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة تضامن واسعة مع اللاعب الجزائري فتحي نورين بعد اعلانه الاعتزال مبكرا.

وفي العراق، اثار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، جدل ونقاش واسع بعد اجرائه مقابلة مع قناة اسرائيلية،على هامش مشاركته في منتدى المنامة للحوار في البحرين، ما اثار غضبا وانتقادات واسعة.

فيما اكدت وزارة الخارجية العراقية ان حسين لم يكن يعلم بان القناة اسرائيلية وانها قالت لفريقه الاعلامي انها قناة فرنسية.

وردود افعال عديدة على المقابلة التي اجراها الوزير العراقي مع القناة الاسرائيلية رغم توضيحه لحيثيات ما جرى.

أما في الشأن السوداني،اعلن عن توقيع اتفاق سياسي في السودان بين رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول والمعاد عبدالله حمدوك.

ورغم ان الاتفاق السياسي انهى فترة التوتر والمواجهة بين القوى المدنية والعسكرية في السودان، الا ان السودانيين اكدوا رفضهم له معتبرين انه يكرس تحكم القوى العسكرية بالحكم في البلاد.

ونزل السودانيون الى الشوارع للاحتجاج على الاتفاق السياسي الجديد، اعترى مواقع التواصل غضب واسع اثر هذا الاتفاق، رغم انهائه الازمة ولو مبدئيا.