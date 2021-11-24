هل تقرض الإمارات مصر 3 مليارات دولار؟

العالم - الإمارات

وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بمليارَي دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.



ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق على القرض الجديد، ورفض بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول التعليق.



وأكد المصدران أنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم مليارَي دولار، لكن تقرر زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها، وأشار أحد المصادر إلى أن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.



وحصلت مصر في آب من العام الماضي، على قرض قيمته مليار دولار رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.



وقال مصدران إن ذلك التسهيل، المقسّم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات.



وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي تصنيف احتياطي العملة الأجنبية الطويل الأجل لمصر عند‭B+ ‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إنها أظهرت استقراراً ومرونة خلال الجائحة، لكنها واجهت عجزاً في الميزانية بلغ نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأدّت خسائر السياحة خلال الجائحة إلى تقليص أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.