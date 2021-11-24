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'Apple' توقف مبيعاتها مؤقتاً في تركيا

'Apple' توقف مبيعاتها مؤقتاً في تركيا
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

توقفت شركة «Apple» مؤقتًا عن بيع المنتجات في تركيا، بسبب الانخفاض المتواصل لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.

العالم - تركيا

ووصلت الليرة في أنقرة إلى أدنى مستوى تاريخي اليوم، بعدما دافع الرئيس رجب طيب إردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنسبة تصل إلى 15%، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

من جهتها، لم تقدم شركة «آبل» أي تعليق رسمي بشأن وقف المبيعات في البلاد مع استمرار الأزمة الاقتصادية في التدهور.

كما لا توجد أي معلومات حول الموعد الذي قد تستأنف فيه شركة «آبل» المبيعات في تركيا، لكن التضخم يقترب من 20%.

وعلى مدار العام الماضي، انخفضت الليرة التركية بنسبة 45% مقابل الدولار.

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