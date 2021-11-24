الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم نقلا عن "القناة 12 الإسرائيلية": صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا الليلة الماضية، عبر سماء البلاد وانفجر فوق شاطئ في حيفا

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زحمة المرشّحين وزحمة الرابحين في الانتخابات الليبية

استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء

الدلّال الأميركي في أفريقيا: نحن 'خير' لكم من بكين

استطلاع: غالبية فلسطينية تعتقد بوجود فساد بالسلطة

بعد 30 عامًا.. بريطانيا تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية استخدم الدكتاتور العراقي المخلوع ركابها دروعا بشرية في الكويت

بالصور.. دفن جنين مهاجرة عراقية على الحدود البولندية