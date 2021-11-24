الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. دفن جنين مهاجرة عراقية على الحدود البولندية

بالصور.. دفن جنين مهاجرة عراقية على الحدود البولندية
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "أ ف ب"، بولادة جنين عمره 27 أسبوعاً ميتاً الثلاثاء لأم عراقية مهاجرة عبرت إلى بولندا، ودفن في مقبرة إسلامية هناك.

العالم-العراق

وشيع الجنين الثلاثاء إلى مقبرة بوهونيكي لأقلية التتار البولندية المسلمة حيث دفن ثلاثة مهاجرين آخرين.

وحمل النعش الأبيض الصغير اثنان من أفراد المجتمع المسلم المحلي والإمام، فيما غطى الثلج الذي انهمر لأول مرة هذا الموسم الحقول المحيطة.

ووضعت على القبر لوحة بسيطة حملت اسم الجنين هليكاري داكر.

وقال الإمام علي الكسندر بازاريفيتش للمشيعين "هؤلاء الناس لم يغادروا منازلهم وبلادهم في رحلة سياحية، ولكن من أجل حياة أفضل.. عندما حفرنا القبر الأول كنا نأمل أن يكون الأخير.. للأسف لم يكن الأمر كذلك".

ولم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى والأب وأطفاله الخمسة في مركز للمهاجرين في مدينة بياليستوك القريبة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن متطوعين بولنديين أنقذوا الأسرة في غابة على الحدود بالقرب من قرية ناريوكا في 12 نوفمبر، حيث قال بيوتر ماتيكي أحد المتطوعين لصحيفة غازيتا ويبوركا اليومية: "كان الأطفال يجلسون بهدوء وبصمت بجانب والدتهم التي لم تتوقف عن الصراخ.. وكان الأب يفرك يديه ويطلب المساعدة".

وأضاف "كانت تعاني منذ يومين وهي مستلقية وتتقيأ الماء ولا تأكل أي شيء"، مشيرا إلى أن سيارة إسعاف نقلت الأم إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاة الجنين.

وأوضحت "أ ف ب" أن قبر الجنين حفر إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي البالغ من العمر 37 عاما، والسوري أحمد الحسن البالغ من العمر 19 عاما، ومهاجر مجهول الهوية.

روابط ذات صلة

استمرار أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية

فؤاد حسين يطالب بإبعاد ملف المهاجرين عن التسييس

العراق يواصل تسجيل المهاجرين الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا

بالصور.. مهاجرون عراقيون في مطار مينسك يستعدون للعودة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعتراف "إسرائيلي" متأخر.. أخطأنا في دفع ترامب للإنسحاب من الإتفاق النووي 

شاهد..مواقع التواصل تفحم وزير الخارجية العراقي..

ماليزيا ترفض السماح لمنتخب الاحتلال الإسرائيلي بدخول أراضيها

السماح بادخال زيت الزيتون الفلسطيني الى الاردن

المفوضية العراقية تعلق على تصريحات بلاسخارت بشأن الانتخابات

في إحاطتها لمجلس الامن.. ماذا قالت بلاسخارت عن انتخابات العراق؟